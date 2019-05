ÖVP Burgenland forderte frühere Landtagswahl

Die ÖVP Burgenland bekräftigte am Sonntag ihre Unterstützung für die Entscheidung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die Koalition mit der FPÖ im Bund zu beenden. "Der Gang in die Neuwahl ist aus meiner Sicht der einzig richtige", sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner in Eisenstadt. Auf Landesebene will die ÖVP mittels Sonderlandtagen nun ebenfalls einen vorgezogenen Urnengang beantragen.

"Rot-Blau im Burgenland ist gescheitert, nicht nur inhaltlich, sondern auch politisch", stellte Steiner nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes fest. Die ÖVP werde im Landtag "die Forderung einbringen, dass eine Neuwahl auch im Burgenland durchzuführen ist und zwar am gleichen Tag wie die Nationalratswahl." Im Landesparteivorstand wurde Steiner außerdem einstimmig zum Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl gekürt.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) habe die FPÖ Burgenland am Sonntag "mehr oder weniger mit Glacéhandschuhen angefasst" und zaudere bei den Konsequenzen, so Steiner: "Ich glaube, dass dieses Zaudern und Zögern des Landeshauptmannes darin begründet ist, dass er diese rot-blaue Option auch für nach der Landtagswahl sich offen halten möchte." Für die ÖVP scheide die FPÖ als Partner aus.

"Auch für das Burgenland muss diese Ibiza-Affäre aus meiner Sicht politische Konsequenzen haben", forderte Steiner. Das Ibiza-Video habe die Republik erschüttert und zeige "ein wirklich trauriges Sittenbild der Freiheitlichen Partei". Nun müsse lückenlos aufgeklärt werden, aus welchen Dunstkreis dieses Video stamme, "völlig unabhängig von den inakzeptablen Inhalten."

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) habe "zugegeben, dass er zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Video entstanden ist, auch auf Ibiza war", so der ÖVP-Landesparteiobmann. Die Aussage, er hätte sich mit FPÖ-Chef Heinz Christian Strache nur am Strand getroffen, sei "mehr als unglaubwürdig. Daher ist es aus unserer Sicht auch unerlässlich, dass Johann Tschürtz auch die politischen Konsequenzen zieht und zurücktritt." Die ÖVP kündigt daher einen Misstrauensantrag gegen Tschürtz an.

Schieder für „klare Konsequenzen“

Der SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder, geht davon aus, dass die Ibiza-Affäre auch "klare Konsequenzen" im Burgenland haben wird. "Es ist bekannt, dass ich mein ganzes politisches Leben Koalitionen mit der FPÖ abgelehnt habe", sagte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag.

Er verteidigte, dass sich der burgenländische Landeshauptmann Doskozil nicht gleich am Wochenende für ein Ende der Koalition mit der FPÖ im Burgenland ausgesprochen hat, sondern diese Frage in einem Koalitionsausschuss am Montag besprechen will. Doskozil habe das "einzig Richtige gemacht" und gleich in der Früh gesagt, dass er den Koalitionsausschuss einberufen und dort genau diese Fragen evaluieren werde. "Ich gehe einmal davon aus, dass genau diese Schritte, die Hans Peter Doskozil gesetzt hat, dorthin führen, dass es klare Konsequenzen gibt", sagte Schieder.

(APA)