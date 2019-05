"Das Video ist ein Sittenbild der FPÖ"

Wien. Die SPÖ sei die „gestalterische und soziale Kraft in Österreich“ und stelle den „Führungsanspruch“, sagt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Hinblick auf Neuwahlen. Bundeskanzler Sebastian Kurz müsse „das Scheitern seines türkis-blauen Projekts eingestehen“. Er trage die Verantwortung, Österreich in eine „Situation von Instabilität und Chaos“ geführt zu haben, so die SPÖ-Chefin und nun auch Spitzenkandidatin für die nächste Wahl.

Die SPÖ fordert, dass in der Übergangsphase bis zur neuen Regierung die drei Ministerien Justiz, Verteidigung und Inneres mit unabhängigen Experten besetzt werden. Auch die Neos und die Grünen sind für eine sofortige Ablöse der FPÖ-Minister. „Die blauen Minister – insbesondere Innenminister Herbert Kickl – müssen aus der Regierung raus. Entweder sie treten zurück, oder sie werden ausgetauscht“, sagte Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen. Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger kündigte unterdessen an, in der nächsten Nationalratssitzung Misstrauensanträge gegen die FPÖ-Ministerriege einzubringen.

ÖVP-EU-Spitzenkandidat Othmar Karas nennt das Ibiza-Video „grauslich“, es habe ihn „sprachlos und wütend“ gemacht. „Das Video ist ein Sittenbild, ein Psychogramm des zweiten Gesichts der FPÖ“, so Karas.

Kritik aus Kunst und Kultur

Kritik kommt auch (wenig überraschend) von einigen Kulturschaffenden. „Ich habe mir von den ,Führern‘ der Freiheitlichen nie etwas anderes erwartet. Darum bin ich weder enttäuscht noch überrascht“, sagte etwa Schauspieler Erwin Steinhauer. Für Autor und Regisseur David Schalko sei das Video „der Höhepunkt einer permanenten Beschädigung und Entwürdigung politischer Ämter“. Für Schriftstellerin Marlene Streeruwitz sind „alle, die da regierten, nicht mehr glaubwürdig“. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2019)