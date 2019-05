„Jetzt erst recht!“; Verwirrung um Posting von Strache

Wien. Offiziell ist die bisherige stellvertretende Obfrau und zweite Landtagspräsidentin Veronika Matiasek interimistisch an die Spitze der FPÖ Wien nachgerückt, nachdem Heinz-Christian Strache (als Landesparteiobmann) und Johann Gudenus (als geschäftsführender Parteiobmann) am Samstag zurückgetreten sind. Allerdings postete Strache am Sonntag abend auf seiner Facebook-Seite: „Jetzt erst recht!“ Aus der FPÖ hieß es, dass es tatsächlich Diskussionen über einen Verbleib Straches in der Wiener Partei gegeben habe.

Eine WhatsApp-Nachricht von Strache selbst sorgte für weitere Verwirrung. Laut „Standard“ soll Strache an freiheitliche Spitzenfunktionäre geschrieben haben, dass der Wiener Vorstand einstimmig auf seinem Verbleib als Obmann bestehe.

„Am Montag werden die Gremien tagen und dann wird es eine Entscheidung geben“, sagte eine Sprecherin der Landespartei am Sonntag.