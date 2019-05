Linz: SPÖ kündigt Arbeitsübereinkommen mit FPÖ auf

Das Ibiza-Video sorgt nun auch in der Stadt Linz für politische Konsequenzen: Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) kündigte das Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ auf. Ab sofort solle im Gemeinderat das freie Spiel der Kräfte herrschen. Das habe er nach vielen Gesprächen am Wochenende entschieden, erklärte Luger am Montagvormittag für Journalisten.

In dem Video habe sich eine „Geisteshaltung offenbart“. Dabei sei die „Grenze der Moral überschitten“ worden, so Luger. Er ziehe deshalb einen „konsequenten Schlussstrich“. Das habe er sich allerdings nicht leicht gemacht. Weil die rot-blaue Kooperation in der Stadt bisher gut funktioniert habe. Aber: „Das Video überstrahlt alle anderen Ebenen“. Es werde deshalb nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Landesebene für Konsequenzen sorgen. Damit meint der Linzer Bürgermeister aber nicht nur das angekündigte Ende von Rot-Blau im Burgenland. Luger fordert auch in Oberösterreich, das derzeit eine schwarz-blaue Landesregierung hat, „rasche Neuwahlen“. Außerdem solle das Proporzsystem abgeschafft werden.

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner kündigte bereits am Sonntag in der ORF-Diskussion "Im Zentrum" vorgezogene Wahlen in Linz an. Sie sei, wie Luger sagte, damit nicht vorgeprescht. Er sei stets in Kontakt mit der Bundespartei gewesen.

Für die Stadtregierung „ändert sich nichts“.

In Linz gibt es eine Proporzregierung, in der SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne vertreten sind. Mit den Freiheitlichen hat Lugers SPÖ 2015 das umfassendste Arbeitsübereinkommen abgeschlossen. Dieses ist hiermit zwar aufgekündigt. An der Ressortverteiligung soll sich allerdings nichts ändern. Die zwei FPÖ-Stadträte bleiben in ihren Funktionen. Er halte „nichts von Strafaktionen“. Für die Stadtregierung „ändert sich nichts“.

(j.n.)