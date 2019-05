Oberösterreich: Stelzer hält an Übereinkommen mit FPÖ fest

Neuwahl in Linz? Zurückhaltende Reaktion auf Rendi-Wagner

In der ORF-Diskussion "Im Zentrum" hatte die SPÖ-Chefin vorgezogene Wahlen in Linz angekündigt, wo die SPÖ den Bürgermeister stellt und die FPÖ mitregiert. Doch die Begeisterung hält sich dort in Grenzen.