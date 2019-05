Sebastian Kurz und Herbert Kickl – die Geschichte einer Eskalation

Wien. Herbert Kickl (FPÖ) war von Anfang an ein Risiko für Sebastian Kurz (ÖVP). Die FPÖ wollte für „das schwierigste Ressort unbedingt ihren besten Mann“: Er, Herbert Kickl, sollte darum das Innenressort übernehmen. In der ÖVP gab es aber Bedenken, ob Kickls ruppige Art für das sensible Ressort zu viel sei; die Ausländerpolitik zu weit nach rechts gehen würde; und ob es klug sei, alle Nachrichtendienste in FPÖ-Hände zu geben. Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilte diese Sorgen und bestand auf einer Aufpasserin. Darum wurde ÖVP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler installiert.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft