Livestream ab 18:20 Uhr: Kurz spricht über Treffen mit Kickl

Die türkis-blauen Fronten sind verhärtet: „Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten auch vorschlagen wird, den Innenminister aus der Regierungsverantwortung zu entlassen“, sprach Kanzleramtsminister Gernot Blümel am späten Sonntagabend in der „ZiB2“. Konkret: Die ÖVP möchte das Innenministerium nicht mehr in den Händen von Herbert Kickl sehen. Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer beharrt allerdings auf Kickl als Ressortchef, andernfalls würden alle freiheitlichen Minister zurücktreten, wie er am Montag betonte. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nahm dazu bislang nicht Stellung. Montagmittag traf er sich allerdings mit Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen zu einem Vieraugengespräch – und verließ die Hofburg am Anschluss daran ohne ein Wort durch die Hintertür.





Danach lud er die türkise Regierungsmannschaft zu sich ins Kanzleramt. Und zuletzt Innenminister Herbert Kickl. Danach will der Kanzler gegen 18:20 Uhr eine Erklärung über die türkis-blaue Zukunft abgeben.Sollte der Livestream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier