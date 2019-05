Das vorzeitige Aus für "Österreichs Erneuerung": Welche Reformen in der Luft hängen

Man hatte viel vor, wollte Österreich erneuern und grundlegend reformieren. Jetzt hängen viele Vorhaben in der Luft, allen voran die Steuerreform. Was bleibt von 17 Monaten ÖVP/FPÖ – außer dem Zigarettenrauch in Lokalen?