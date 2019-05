Was war, was kommt? Der Dienstag nach dem türkis-blauen Zerwürfnis

Das Ende der türkis-blauen Regierung bedeutet einiges an Gesprächsbedarf. Ein Überblick über die Termine am Diensrag, die das publik gewordene „Ibiza-Video“, der Rücktritt von Heinz-Christian Strache als FPÖ-Chef und Vizekanzler sowie die Verkündung einer Neuwahl und das Ersuchen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) um Entlassung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ausgelöst hat.

Hofburg. Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzte seinen am Montag begonnenen Gesprächsmarathon fort:

Die Obfrau der Neos, Beate Meinl-Reisinger, ist um 9:30 Uhr zu einem Termin geladen.

Um 10:45 Uhr folgt eine Unterredung mit Maria Stern, Parteichefin der Liste Jetzt.



Nationalrat. Um 11 Uhr findet im eine Sonderpräsidiale des Nationalrats statt, um den Termin für die von der Opposition geforderte Sondersitzung festzulegen. Die ÖVP will, dass diese frühestens am Montag - also am Tag nach der EU-Wahl - stattfindet. Denn: Die Liste Jetzt hat einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz angekündigt. Mehr dazu.



Wien I. Für 10:30 Uhr hat der Klubobmann der Wiener Neos, Christoph Wiederkehr, eine Pressekonferenz zum Thema "Schwarz-blaue Machenschaften auch in Wien durchleuchten" angekündigt.

Wien II. In der Nacht auf Dienstag haben sich die Wiener Freiheitlichen auf einen neuen Chef, Dominik Nepp, geeinigt. Um 11 Uhr wird der designierte geschäftsführende Landesparteiobmann gemeinsam mit der zweiten Landtagspräsidentin Veronika Matiasek, ihres Zeichens auch Vize-Landesparteiobfrau eine Erklärung abgeben. Mehr dazu.





Kurz bei Van der Bellen. Um 12:30 Uhr empfängt der Bundespräsident den Bundeskanzler in der Präsidentschaftskanzlei, wohl, um ihm die angekündigte Bitte um Entlassung von Innenminister Kickl vorzubringen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

(hell)