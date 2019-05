Demoskop: ÖVP wird profitieren

Wien. Die Causa Ibiza wird „auf jeden Fall einen Effekt“ auf die EU-Wahl haben. Cornelius Hirsch vom Wahlprognoseprojekt „Poll of Polls“ erwartet Auswirkungen auf die Wahl in Österreich, auf andere EU-Länder erachtet er den Einfluss aber „relativ gering“. „Profitieren wird ganz sicher die ÖVP“, meint Hirsch. Die FPÖ werde vermutlich verlieren und nicht mehr, wie bisher prognostiziert, fünf Mandate im EU-Parlament stellen. Die EU-Wahl werde jedenfalls das Kernwählerpotenzial der Freiheitlichen offenbaren, also den Anteil jener Österreicher, die der Partei trotz Skandalen treu bleiben. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2019)