Manager soll gespendet haben

Wien. In dem kompromittierenden Ibiza-Video stellte Heinz-Christian Strache der vermeintlichen Oligarchennichte Staatsaufträge im Abtausch gegen Spenden an einen FPÖ-nahen Verein in Aussicht. Nach dem Verein wird akribisch gesucht. Genannt wurde hier zuletzt etwa der Verein Austria in Motion. Das Nachrichtenmagazin „Profil“ berichtete am Dienstag von einem weiteren Verein. Ein Wiener Manager dürfte nach eigener Aussage mehrere Tausend Euro an den FPÖ-nahen Verein Wirtschaft für Österreich gespendet haben.

Geschehen sein soll das im Frühsommer 2017, also wenige Wochen, bevor Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache bei dem Treffen mit der vermeintlichen russischen Oligarchin gefilmt wurden. Der Manager berichtet gegenüber „Profil“, Gudenus habe ihn 2017 auf den Verein hingewiesen. „Im Sommer 2017 erhielt ich ein Schreiben von Markus Tschank, den ich persönlich nicht kannte. Ich habe mehrere Tausend Euro gespendet, es wurde allerdings nie nach einem konkreten Betrag gefragt.“ Eine Gegenleistung sei ihm dafür nicht angeboten worden: „Dafür war der Betrag, den ich gespendet habe, wohl auch zu gering. Dass der Verein FPÖ-nah ist, war klar. Schließlich bin ich durch Gudenus auf ihn aufmerksam geworden“, wird der Manager zitiert.

Im Zusammenhang mit beiden Vereinen, Austria in Motion und Wirtschaft für Österreich, wird der Abgeordnete Tschank genannt, der heute designierter FPÖ-Finanzreferent ist. Er dementierte, dass unter seiner Verantwortung direkt oder indirekt Zahlungsflüsse (Spenden oder sonstige Zuwendungen) an Parteien oder parteinahe Organisationen stattgefunden haben. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2019)