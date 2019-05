"Sie tragen jetzt wesentliche Mitverantwortung": Übergangsminister angelobt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch die neuen Minister in der Übergangsregierung von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz angelobt. Zuvor hatte er Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) entlassen und die anderen freiheitlichen Minister wunschgemäß ihrer Ämter enthoben. Damit ist statt der bisherigen türkis-blaue Koalition nun offiziell eine ÖVP-Minderheitsregierung im Amt.

Ex-OGH-Präsident Eckart Ratz ist neuer Innenminister, das Sozialressort leitet nun Ex-Sektionschef Walter Pöltner, die Chefin der Flugsicherung "Austro Control", Valerie Hackl, übernahm die Infrastruktur, die Landesverteidigung der Offizier Johann Luif. Der bisherige Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ist jetzt auch Vizekanzler. Die Sport- und Beamten-Agenden von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gingen auf ÖVP-Familienministerin Juliane Bogner-Strauß über. Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs wird nicht nachbesetzt.

„Eine gute Hand, etwas Glück und viel Erfolg"

„Seit wir alle am Freitagabend diese bizarren Videoaufnahmen gesehen haben, ist einiges passiert“, rekapitulierte Van der Bellen in seiner kurzen Ansprache vor der Angelobung. Es habe Rücktritte gegeben, Beratungen, öffentliche Statements. „Sie tragen jetzt eine wesentliche Mitverantwortung, dass unsere Heimat eine positive Entwicklung nimmt“, mahnte er die neuen Minister. „Ich wünsche ihnen allen von Herzen eine gute Hand, etwas Glück und viel Erfolg."

Die Übergangsminister im Kurzporträt

In der Demokratie brauche es das laufende Gespräch, das Aufeinender zugehen, die Bereitschaft zum Kompromiss im Dienste des Gemeinwohls: „Gelebte Demokratie ist nicht das absolute Durchsetzen der eigenen Positionen. Politik ist ein Handwerk, das Gewissenhaftigkeit und Respekt gegenüber den anderen erfordert“, betonte Van der Bellen. Zu den großen Herausforderungen derzeit gehörten die Klimakrise und die Digitalisierung. Der Präsident strich außerdem die Bedeutung des „Arbeitens an Europa" hervor. „Das vereinte Europa ist die beste Idee, die wir Europäerinnen je hatten. Ich bitte sie das nie zu vergessen." Österreich solle eine konstruktive Rolle in der EU einnehmen.

