Grenz-Kontrollen am Flughafen aufrecht: BMI reagierte auf Fake-News

In einem über soziale Netzwerke verbreiteten Video behauptet ein Mann, das Innenministerium bzw. die ÖVP habe angeordnet, Flüchtlinge am Flughafen Wien-Schwechat ohne Kontrollen durchzuwinken. Es handelt sich um Fake-News, stellte das Innenministerium (BMI) am Freitagnachmittag klar.

"Die Grenzkontrollen am Flughafen Wien-Schwechat werden auf Grundlage der geltenden Gesetze weiterhin genauso vollzogen wie bisher", hieß es in einer Aussendung des BMI. Das Faktenchek-Portal Mimikama hatte als erstes über das Video mit der offenbar bewusst falschen Behauptung berichtet und ein Dementi beim Airport eingeholt.

(APA)