Warum die SPÖ Kurz stürzen will

Kurz lädt Parteichefs ein - Opposition schickt "zweite Garnitur"

Zum ersten Mal in der Zweiten Republik könnte es am Montag eine Mehrheit für einen Misstrauensantrag geben. Kanzler Kurz hat für heute Nachmittag ins Kanzleramt geladen, um 16:45 Uhr will er eine Erklärung abgeben.