"Wir für HC Strache": Neue Geheim-Vereine im FPÖ-Umfeld aufgetaucht

Die von Heinz Christian Strache im Ibiza-Video beschriebenen Wahlkampffinanzierungen zur Umgehung des Rechnungshofs scheinen weite Kreise zu ziehen. Neben den bereits aufgetauchten Vereinen, gibt es laut Profil-Recherchen im Umfeld der FPÖ noch weitere, bisher unbekannte Vereine. Einer davon wurde drei Monate vor den Nationalratswahlen gegründet und klingt verdächtig nach Wahlkampffinanzierung: "Wir für HC Strache - Parteiunabhängiges Personenkomitee". Die anderen beiden Vereine heißen "Patria Austria" und "Reformen - Zukunft - Österreich".

Zuvor hatte "profil" bereits über die FPÖ-nahen Vereine "Austria in Motion" und "Wirtschaft für Österreich" berichtet, die sich nachweislich um Spenden von Unternehmern bemüht haben - und solche auch erhielten.

In den Vorständen aller fünf Vereine sitzen in unterschiedlicher Konstellation stets die drei selben Akteure: FPÖ-Nationalrat Markus Tschank, ORF-Stiftungsrat (auf FPÖ-Ticket) Markus Braun und Alexander Landbauer, älterer Bruder von Udo Landbauer, Niederösterreichs FPÖ-Klubobmann im Landtag.

Insgesamt sollen die Vereine über 600.000 Euro an Spenden eingesammelt haben - etwa 110.000 davon sollen an "Patria Austria" geflossen sein. Die Vereine "Wir für HC Strache" und "Reformen - Zukunft - Österreich" sollen über keine Konten verfügen. Braun und Tschank bestreiten direkte oder indirekte Zahlungen an die FPÖ durch die Vereine, Landbauer reagierte nicht auf eine "profil"-Anfrage.

(bagre)