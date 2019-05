SPÖ will gesamter Regierung Misstrauen aussprechen

Das SPÖ-Präsidium empfiehlt seinen Nationalratsabgeordneten, am Montag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Misstrauen auszusprechen. Das kündigte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Sonntagabend nach einer dreistündigen Beratung des Präsidiums an. Der Misstrauensantrag, der von der SPÖ kommen werde, stelle sich gegen die „gesamte derzeitige Bundesregierung“, sagte Rendi-Wagner in der ORF-Sendung „Zeit im Bild 2 am Sonntag“. Dies umfasse auch die Experten, die von Kurz nach dem Ende der türkis-blauen Koalition als Minister in die Übergangsregierung geholt worden waren, sagte Rendi-Wagner. Die aktuelle Regierung bezeichnete die SPÖ-Vorsitzende als „ÖVP-Alleinregierung“.

>> Die längste Woche des Sebastian Kurz [premium]

Man könne Kurz und seiner Regierung das Vertrauen nach den Geschehnissen der letzten zehn Tage nicht aussprechen, erklärte die Parteichefin, da er in der Zeit nach dem „Ibiza-Video“, das zum Ende der Koalition geführt hatte, das Gespräch nicht gesucht habe. Stattdessen habe Kurz „Wahlkampf gemacht“, meinte Rendi-Wagner, die sich eine „mehrheitsfähige Regierung von Experten“ statt der aktuellen Übergangsregierung wünscht. Als Regierungschef wünsche sie sich eine „unabhängige Persönlichkeit“, die „Ruhe in das Land“ bringen könne - konkrete Namen nannte sie dabei aber keine. Um wen es sich handeln könne, müsse man in den kommenden Stunden und Tagen besprechen. Sie würde jedenfalls Vorschläge machen.

„Klare Tendenz“ bei FPÖ

Um den Misstrauensantrag erfolgreich zu gestalten, bräuchten die Sozialdemokraten die Unterstützung der Freiheitlichen. Deren Obmann Norbert Hofer hielt sich bedeckt, hat aber eine „klare Tendenz“. Die hat auch Spitzenkandidat Harald Vilimsky, er vertraut dem Kanzler nicht mehr. Rendi-Wagner sagte dazu, dass sie für die SPÖ zuständig sei, nicht für das Verhalten der FPÖ.

Peter Pilz, dessen Liste „Jetzt“ einen Misstrauensantrag gegen Kurz eingebracht hatte, bemängelt, dass die SPÖ sich gegen die gesamte Regierung stelle. Pilz wiederholte, dass er etwa den neuen Innenminister, Eckart Ratz, für herausragend geeignet halte.

(epos/APA)