Live ab 11:30 Uhr: Van der Bellen enthebt Regierung ihres Amtes

Die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag ein frühzeitiges Ende genommen. SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt haben dem 32-Jährigen und seinem Kabinett im Nationalrat das Misstrauen ausgesprochen. Damit liegt es nun an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, eine neue Bundesregierung zu finden, die die Geschicke des Landes bis zu den Neuwahlen im Herbst (ein genauer Termin steht noch nicht fest) lenkt. Den ersten Schritt hin zu einer neuen Übergangsregierung setzt das Staatsoberhaupt schon heute: Um 11.30 Uhr wird er das amtierende Kabinett offiziell aus dem Amt entheben. Unmittelbar danach wird er die Minister um die Fortführung der Geschäfte bitten und den bisherigen Finanzminister und Übergangsvizekanzler Hartwig Löger interimistisch zum Kanzler machen.



Der Livestream aus der Hofburg beginnt um 11:30 Uhr:



In den nächsten Tagen wird Van der Bellen dann damit beschäftigt sein, Gespräche zu führen, um alsbald alle vakanten Posten neu besetzen zu können - und zwar mit Personen, von denen zu erwarten ist, dass sie das Vertrauen des Parlamentes bekommen. Insofern steht auch ein beständiger Austausch mit Vertretern der Parlamentsparteien auf der Agenda des Staatsoberhauptes. Eine davon ist die ÖVP - deren Obmann Sebastian Kurz bereits zugesagt hat, dass er und sein Team für einen geordneten Übergang zur Verfügung stehen werden.

Kurz wird nicht Klubobmann der ÖVP

„Sebastian Kurz hat ganz klar gesagt, dass er nicht an Funktionen hängt. Es geht ihm um die Menschen“, betonte am Dienstag auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger im Ö1-„Morgenjournal“. Danach gefragt, ob Kurz nun als Klubobmann ins Parlament einziehen werde und damit Wögingers Posten übernehmen werde, meinte Wöginger: „Das entscheidet der Parteiobmann“, wenn er wolle. Und der Parteichef hat bereits entschieden, wie die „Presse“ kurz darauf erfahren hat: Kurz wird nicht ins Parlament einziehen, obgleich er und drei Minister das Recht hätten, nach dem Ausscheiden in das Parlament zurück zu gehen.

Damit kann sich Kurz bis zum Herbst vorrangig dem Wahlkampf widmen. Erste Wahlkampftöne hatte er bereits am Montagabend in der Politischen Akademie der ÖVP angeschlagen, als er vor jubelnden Anhängern betonte: „Ich muss sie enttäuschen: Ich bin noch immer hier. Ich bin noch immer der Gleiche - ob mit oder ohne Amt, ob mit oder ohne Titel.“

Längst-amtierende Regierungspartei in Österreich und der EU

Detail am Rande: Die Volkspartei war bis zum gestrigen Misstrauensantrag 32 Jahre und 4 Monate durchgehend an der Macht. Anders ausgedrückt: Die ÖVP war von 1987 bis zum 27. Mai 2019 in Österreich und in der EU die am längsten amtierende Regierungspartei. Das Kanzleramt besetzten in dieser Zeit schwarze, respektive türkise Politiker in Summe acht Jahre und fünf Monate, das Vizekanzleramt hatten sie exakt 11.815 Tage in ihren Händen.

>>> August Wöginger im Ö1-„Morgenjournal“

(hell/APA)