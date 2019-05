Der Präsident sucht einen Kanzler

Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die bisherige Bundesregierung gestern entlassen und gleich danach wieder angelobt. Bis auf Sebastian Kurz als Bundeskanzler und Karoline Edtstadler als Staatssekretärin für Inneres. Interimistischer Bundeskanzler ist nun Finanzminister Hartwig Löger. Einen Vizekanzler gibt es nicht mehr.



Diese Regierung wird so lang im Amt bleiben, bis Alexander Van der Bellen einen echten Übergangskanzler gefunden hat. Frühestens am Freitag soll es so weit sein. Auch die erst in der Vorwoche angelobten Minister Eckart Ratz (Inneres), Valerie Hackl (Infrastruktur), Johann Luif (Landesverteidigung) und Walter Pöltner (Soziales) werden der neuen Regierung dann nicht mehr angehören. Nicht mehr angehören können. Theoretisch wäre es zwar möglich, faktisch jedoch nicht. Es käme einer Brüskierung des Parlaments gleich, das ja auch diesen neuen Ministern das Misstrauen ausgesprochen hat.

