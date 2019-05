Nationalratswahl: Wie sich die Parteien rüsten

Wien. Er werde nicht ÖVP-Klubobmann im Parlament. Ja, er werde nicht einmal das ihm nach dem Ausscheiden aus der Regierung wieder zustehende Nationalratsmandat annehmen. Das ließ der nunmehrige Ex-Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag wissen. Doch warum will der Parteichef nicht ins Parlament? Dahinter steht Taktik, so wie alle Parteien sich im Vorfeld des Nationalratswahlkampfs bereits mit unterschiedlichen Plänen in Stellung bringen. Ein Überblick.

