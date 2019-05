Wohin mit den Kabinettsmitarbeitern?

Die Diensthandys wurden bereits abgegeben, die personalisierten E-Mail-Adressen deaktiviert und die privaten Büroutensilien in Kisten gepackt: Das abrupte Ende der türkis-blauen Regierung hat auch für einige Mitarbeiter eine überraschend schnelle Veränderung gebracht. In den Ministerien und im Kanzleramt hat sich das Postenkarussell schnell zu drehen begonnen – wer verliert seinen Job? Wer wechselt ihn nur und wird in einem Ministerium versorgt? Eine Suche nach Antworten.

