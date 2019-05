Übergangskanzlerin gefunden: Erklärung von Van der Bellen um 15 Uhr

Der Gesprächsreigen in der Präsidentschaftskanzlei zur Regierungsbildung ist auch am Feiertag fortgesetzt worden. Am Vormittag traf zunächst ÖVP-Obmann Sebastian Kurz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammen, gefolgt wurde er von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Altkanzler Kurz berichtete im Anschluss an das Vier-Augen-Gespräch von einer sehr guten Unterredung. Er hoffe, dass die neue Regierung sehr bald stehe.

Um 15 Uhr wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemeinsam mit Brigitte Bierlein eine Erklärung abgeben. Diese kann hier im Livestream mitverfolgt werden.

Wenn der Livestream nicht funktioniert: Link.

(bagre)