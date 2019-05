Mitte oder Ende September – wann wird nun gewählt?

Wien. Es kommt derzeit ja eher selten vor, dass sich (nahezu) alle Parlamentsparteien einig sind. Vergangenen Montag war das allerdings der Fall: ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neos brachten im Parlament gemeinsam einen Neuwahlantrag ein. Der Nationalrat hat immerhin „das Recht, vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode durch einfaches Gesetz seine Auflösung zu beschließen“, wie es im Antrag heißt. „Von dieser Möglichkeit soll nunmehr Gebrauch gemacht werden. Die vorgezogene Neuwahl soll im September 2019 stattfinden.“

So viel zur Einigkeit unter den Parteien. Denn über die Frage, wann tatsächlich gewählt wird, dürfte eine heftige Debatte ausgebrochen sein. Es kollidieren unterschiedliche Interessen: Die ÖVP möchte – wie auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen so gewünscht – möglichst früh im September wählen. Nachdem am 1. und 8. des Monats noch großteils Ferien sind, wird der 15. September als Termin präferiert. Auch die Neos sind für dieses Datum, können sich aber auch (als spätesten Termin) den 22. September vorstellen.

SPÖ und FPÖ dürften hingegen eher einen späteren Termin anstreben: „Es geht bei dieser Frage nicht nur um den Wahlzeitpunkt, sondern auch um die Möglichkeit der Wählerinnen und Wähler, die Positionen der Parteien zu verfolgen“, sagt der rote Klubobmann Jörg Leichtfried. Der 22. September falle zeitlich nicht nahe zu den Sommerferien und sei daher besser geeignet. In diesem Fall müsse man aber noch mit den Vorarlbergern reden, die ihre Landtagswahl – um eine Terminkollision zu vermeiden – verschieben müssten. Andere Parteien haben laut Leichtfried intern auch den 29. September vorgeschlagen.

Kommende oder spätestens Anfang übernächster Woche befasst sich der Verfassungsausschuss des Nationalrats mit dem Neuwahlantrag. Dann wird erstmals über einen Termin gesprochen. (APA/red.)

