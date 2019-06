Warum die SPÖ in einer tiefen Krise steckt

Die Zuversicht war in der SPÖ schon einmal größer: unter Christian Kern, unter Werner Faymann, vielleicht sogar unter Alfred Gusenbauer. Und früher sowieso. Doch im Vorfeld der Neuwahl 2019 scheint sich der Pessimismus in die Partei eingeschlichen zu haben. Und dafür gibt es gute Gründe.



Teile der SPÖ glauben nicht an Pamela Rendi-Wagner.



Die Einstimmigkeit, mit der die SPÖ-Gremien Pamela Rendi-Wagner zur Spitzenkandidatin gekürt haben, täuscht über die Realität hinweg. Unter den Genossen gibt es lauter werdende Zweifel. Nicht an den intellektuellen und auch nicht an den zwischenmenschlichen Fähigkeiten der Parteichefin. Aber kann Rendi-Wagner einen mitreißenden Wahlkampf führen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Alte Garde, alte Probleme – Neues aus der Sozialdemokratie plus Kulisse Seit Jahren sind in der SPÖ dieselben Kommunikationsverantwortlichen und Strategen am Werk. Mit immer mäßigerem Erfolg.

Meistgekauft