EU-Wahl: Strache könnte Parteiausschluss drohen

Heinz-Christian Strache muss gehen – aber wohin?

Solange Heinz-Christian Strache noch keine Entscheidung getroffen hat, steht vieles in der Partei still. Zieht er ins EU-Parlament ein, oder nimmt er sein Mandat doch nicht an? Es gäbe theoretisch noch eine dritte Option, die manchem Freiheitlichen gelegen käme.