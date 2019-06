Endspurt im BVT-U-Ausschuss: Gridling, die Dritte

BVT-Chef Peter Gridling muss am Montag zum bereits dritten Mal dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Rede und Antwort stehen. Thema seiner Befragung soll abermals die internationale Reputation des BVT sein, die unter den Entwicklungen der Causa gelitten haben soll. Gridling wird am Vormittag befragt; „Die Presse“ berichtet live ab zehn Uhr.

Nun doch freiwillig kommen soll am Montag außerdem offenbar auch Mario F., ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesheers - der nun im BVT arbeitet. F. sollte offenbar im BVT unter dem ehemaligen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Karriere machen. Im Vorjahr gab es einiges an Personalbewegung vom Verteidigungsressort in Richtung BVT.

F. hatte sich bisher mit aus Sicht mancher Parteien fadenscheinigen Ausreden vom Ausschuss ferngehalten, zuletzt stand gar eine Vorführung F.s im Raum.

U-Ausschuss auf „Ibiza“-Ausflug

Nicht nur zum Ruf des BVT dürfte Gridling am Montag befragt werden, sondern auch zum für die FPÖ verhängnisvollen „Ibiza-Video“, das letztlich die türkis-blaue Regierung zu Fall brachte. Stephanie Krisper (Neos) erhofft sich, dass Gridling „Verschwörungstheorien“, die etwa auch das BVT hinter der Veröffentlichung des Materials aus Ibiza sehen, im Ausschuss widerlegen kann. Zuletzt hatte unter anderem Kickl in den Raum gestellt, Drahtzieher des Videos könne das BVT gewesen sein - mehr dazu:

>> Ibiza-Video: Kickl vermutet BVT als Drahtzieher, die FPÖ jemanden aus der FPÖ

Aber auch die eigentlich von Kickl geplante BVT-Reform soll Thema werden; hier dürfte auch F. Fragen gestellt bekommen. Zuletzt hatte es im U-Ausschuss geheißen, F. sei Teil der Reformgruppe geworden.

Drei Ausschuss-Termine diese Woche als Endspurt

Tags darauf, am Dienstag, ist übrigens Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) als Zeuge geladen. Sobotka war bereits Anfang Mai unter anderem zum Vorwurf befragt worden, er habe beim BVT Vorbereitungsarbeiten für das ÖVP-Wahlprogramm in Auftrag gegeben. Mit ÖVP-Bundesgeschäftsführer Axel Melchior und dem ehemaligen BVT-Spionagechef Bernhard P. folgen am Dienstag zwei Schlüsselpersonen, wie Pilz meint. Aufgrund ihrer ausgehobenen SMS-Kommunikation vermutet der „Jetzt“-Abgeordnete, dass die ÖVP bereits früher über diverse inkriminierende Videos Bescheid gewusst haben könnte.

Die Untersuchungsausschüsse - auch jener zum Eurofighter - befragen derzeit im Eilverfahren die letzten Zeugen. Mit dem Neuwahlbeschluss am 12. oder 13. Juni ist die Aufklärungsarbeit nämlich vorbei. Daher haben die Abgeordneten gleich fünf Sitzungen der Ausschüsse in diese Woche gezwängt: am Montag, Dienstag und am Mittwoch kommt der BVT-U-Ausschuss zusammen.