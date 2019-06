Live ab 11 Uhr: Übergangsregierung wird angelobt

Exakt eine Woche, nachdem der Nationalrat - erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik - der österreichischen Bundesregierung das Misstrauen ausgesprochen hat, bekommt das Land eine neue Führung: Heute um 11 Uhr wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Übergangsregierung in der Wiener Hofburg angeloben. Die designierte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, wird um 13 Uhr eine erste Pressekonferenz abhalten.

Das neue Kabinett besteht, inklusive der Regierungschefin, aus zwölf Mitgliedern und ist damit eine der kleinsten Regierungen bisher. Gleichzeitig ist sie die bisher weiblichste Regierung, denn es finden sich in den Reihen der neuen Minister fünf Frauen und sechs Männer.

Konkret handelt es sich um Brigitte Zarfl (Soziales), Maria Patek (Landwirtschaft), Elisabeth Udolf-Strobl (Wirtschaft), Iris Eliisa Rauskala (Bildung), Ines Stilling (Frauen), Clemens Jabloner (Vizekanzler; Minister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz), Alexander Schallenberg (Äußeres, EU, Kunst, Kultur, Medien), Wolfgang Peschorn (Inneres), Eduard Müller (Finanzen, Öffentlicher Dienst, Sport), Andreas Reichhardt (Infrastruktur) und Thomas Starlinger (Verteidigung).

Sie sollen nun die Geschicke des Landes bis zur Neuwahl im Herbst (ein konkreter Termin ist noch ausständig) lenken, respektive verwalten. Zwar haben die Ressortchefs dieselben Kompetenzen wie Minister einer gewählten Volksvertretung, „aber unterm Strich darf man nicht vergessen, dass diese Regierung, um Gesetze zu beschließen, eine Mehrheit im Nationalrat braucht - und die ist eben nicht, wie bei anderen Regierungen, von vornherein gegeben“, erinnert die Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik im Ö1-„Morgenjournal“.

Vom Ibiza-Video zur ersten Bundeskanzlerin

Dass Österreich fortan von einer Übergangsregierung geführt und im Ausland vertreten wird, geht bekanntlich auf das am 17. Mai publik gewordene „Ibiza-Video“ zurück. Darin zu sehen ist, wie sich der freiheitliche Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der Wiener FPÖ-Chef Johann Gudenus im Sommer 2017 mit einer vermeintlichen Investorin über Staatsaufträge für millionenschwere Spenden unterhalten. Beide traten in der Folge aus all ihren politischen Ämtern zurück, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte Neuwahlen an, die FPÖ-Minister legten - nachdem Kurz Innenminister Herbert Kickl (2017 fungierte er als FPÖ-Generalsekretär) auswechseln wollte - ihre Ämter nieder, weshalb die (erste) Angelobung neuer Minister notwendig wurde.

Diese Minderheitenregierung fand jedoch im Parlament kein Vertrauen: Die Opposition beklagte, sich von Kurz bei der Auswahl der Experten für die vakanten Ministerposten übergangen zu fühlen. Der Regierungschef, so ihre Kritik, habe lediglich „Scheingespräche“ geführt. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik erhielt damit ein Misstrauensantrag eine Mehrheit im Nationalrat (FPÖ, SPÖ und Liste Jetzt stimmten dafür), sodass das Kabinett abtreten musste, wodurch sie die Parteien nun de facto im Wahlkampf befinden.

Apropos: Laut einer aktuellen OGM-Umfrage für „Kurier“ und „Kleine Zeitung“ unter 804 Befragten begrüßen 71 Prozent den vorgezogenen Urnengang im Herbst. Bei diesem dürfe demnach - aus heutiger Sicht und unter Annahme einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent - die ÖVP mit 36 Prozent und einem Plus von vier bis fünf Prozent im Vergleich zu 2017 als Sieger hervorgehen. SPÖ und FPÖ würden je fünf Prozent verlieren, die Neos leicht gewinnen und die Grünen würden nach ihrem Rausfall im Oktober 2017 mit zehn Prozent wieder in das Parlament einziehen.



Der Livestream aus der Hofburg beginnt um 11 Uhr:

Sollte der Livestream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

>>> Katrin Praprotnik im Ö1-„Morgenjournal“

>>> OGM-Umfrage im „Kurier“

(hell)