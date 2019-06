Innenminister Wolfgang Peschorn lässt für die Republik nicht locker

Wien. Es ist nicht lang her, dass Wolfgang Peschorn im Zusammenhang mit dem Innenministerium öffentlich in Erscheinung getreten ist: Im März kündigte Peschorn noch als Präsident der Finanzprokuratur an, die Republik werde Schadenersatz für die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl 2016 fordern. Jene 14 Behördenleiter, die Fehler bei der Auszählung zu verantworten hatten, sollen dem Staat zumindest einen Teil der 8,5 Millionen Euro Mehrkosten ersetzen. Peschorn war da noch gleichsam Auftragnehmer des Innenministeriums; seit gestern ist er dessen Chef.

