Razzia im BVT als "Apokalypse": "Das Vertrauen ist tot, daran gibt es nichts zu rütteln"

Der vorletzte Tag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wartet noch einmal mit prominenten Zeugen auf. Wolfgang Sobotka, Ex-ÖVP-Innenminister und heutiger Nationalratspräsident, erschien am Dienstag ein zweites Mal, um zur Verfassungsschutzcausa Stellung zu nehmen. Nach ihm folgt der frühere Nachrichtendienst-Referatsleiter im BVT, Bernhard P., sowie der Bundesgeschäftsführer der ÖVP, Axel Melchior.

Sobotka war bereits Anfang Mai unter anderem zu dem Vorwurf befragt worden, er habe beim BVT Vorbereitungsarbeiten für das ÖVP-Wahlprogramm in Auftrag gegeben. Zu diesem Thema musste er erneut Auskunft geben: Er dementierte abermals, eine Weisung diesbezüglich erteilt zu haben.

Sobotka hatte schon einmal zu diesem Fragenkomplex ausgesagt. SPÖ, Neos und „Jetzt“ beriefen sich auf E-Mails, in denen das Kabinett des damaligen Innenministers von einer Beamtin im BVT unter dem Stichwort „KBM-Auftrag“ (KBM für „Kabinett des Bundesministers“) Informationen für den ÖVP-Wahlkampf geordert hatte. Die frühere Leiterin der Rechtsabteilung wollte bei ihrer Befragung nicht bestätigen, dass ihre Expertise für den Wahlkampf 2017 missbraucht worden sei.

„Ich habe keinem Mitarbeiter einen Auftrag gegeben, für das Wahlprogramm etwas zu tun“, sagte Sobotka erneut aus. „Wenn es im Namen des Ministers passiert, dann ist das dezidiert als Weisung ausgewiesen“, meinte er außerdem - „wenn es nicht passiert, dann ist das Informationsbeschaffung“. Im konkreten Fall habe es sich um Fragen zur Rechtsordnung gehandelt und nicht um den Wahlkampf, beteuerte der nunmehrige Nationalratspräsident.

„Filme“ und Ibiza

Mit ÖVP-Bundesgeschäftsführer Axel Melchior und dem ehemaligen BVT-Spionagechef Bernhard P. folgen am Dienstag auf Sobotka zwei Schlüsselpersonen, wie der „Jetzt“-Abgeordnete Peter Pilz meint. Er vermutet nach der Ibiza-Affäre, dass die ÖVP bereits früher über diverse inkriminierende Videos Bescheid gewusst haben könnte - dies, so Pilz, würden SMS zwischen Melchior und P. belegen, in denen die beiden von „neuen Filmen“ sprechen. Belege hat Pilz für seine Theorie allerdings keine.

Bernhard P. war auch vor dem Ibiza-Video schon Thema im U-Ausschuss - nämlich, als es um die mutmaßlichen ÖVP-Netzwerke im Innenressort ging. P., ein früherer Mitarbeiter des ÖVP-Parlamentsklubs, soll auch während seiner Zeit im Innenministerium enge Kontakte mit politischem Personal gepflegt haben.