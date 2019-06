Verschärfung des Strafrechts: Kanzlerin gegen Türkis-Blau

Wien. Die neue Bundeskanzlerin bat in ihrer ersten Rede um Geduld. Sie und ihre Minister, sagte Brigitte Bierlein, müssten sich erst einen Überblick über die Themen verschaffen. Erst dann würden sie sich „mit Journalisten austauschen“. Auf inhaltliche Ansagen muss gewartet werden. Allerdings lässt sich die Frage, in welche Richtung die Regierung in so mancher Sachfrage abbiegen wird, mit einem Blick ins Archiv beantworten. In ihrer gut einjährigen Zeit als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) hat Bierlein in einigen tagespolitischen Fragen klar Stellung bezogen. So lehnte sie eine neuerliche Verschärfung der Strafen für Gewalt- und Sexualdelikte ab.

„Aus meiner Sicht werden die Strafrahmen kaum ausgeschöpft. Es besteht daher kein Anlass, in derart kurzen Abständen wieder eine Strafrechtsreform in diese Richtung anzudenken“, sagte sie im April des Vorjahres im Interview mit der „Presse“ und erteilte damit dem türkis-blauen Prestigeprojekt eine klare Absage. Die damalige Koalition ließ sich davon freilich nicht irritieren. Unter der Leitung von Ex-Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) arbeitete eine Taskforce an der Gesetzesverschärfung (dass diese im Innen- und nicht im Justizressort angesiedelt war, „mutet etwas eigenartig an“, sagte Bierlein damals). Erst im Mai wurden die Ergebnisse von Türkis-Blau zum wiederholten Male öffentlich präsentiert und die entsprechenden Gesetzestexte in Begutachtung geschickt. Dort sind sie noch. Die Frist läuft bis 21. bzw. 26. Juni.

Damit bleibt die Frage, wie es nach der Begutachtung mit dem Gesetzesentwurf weitergehen wird. Dass die Novelle die Zustimmung der Übergangsregierung findet und als Regierungsvorlage in den Nationalrat eingebracht wird, ist angesichts der einstigen Aussagen der nunmehrigen Kanzlerin doch sehr unwahrscheinlich. Befassen muss sich das Justizministerium, also das Ressort von Clemens Jabloner, damit. Man werde schauen, welche Stellungnahmen abgegeben werden und fachlich weiter daran arbeiten, heißt es dort auf Anfrage der „Presse“. Was danach passieren werde, könne man nicht sagen. Das sei „verfrüht“.

Keine Sicherungshaft

Sollte die Übergangsregierung die Verschärfung des Strafrechts erwartungsgemäß nicht weiter verfolgen, dann bedeutet das aber nicht, dass das Gesetz nicht trotzdem im Parlament beschlossen werden kann. Dort haben ÖVP und FPÖ gemeinsam immer noch die Mehrheit. Ein Beschluss des Projekts – quasi gegen die Regierung – ist damit möglich.

Doch wollen die beiden Parteien das nach ihrer konfliktbehaftet Trennung auch noch? In der FPÖ, die grundsätzlich weiterhin an türkis-blauen Abmachungen festhalten will, heißt es auf Anfrage der „Presse“: „Das ist Gegenstand von Gesprächen“. In der ÖVP ist man zurückhaltender. Derzeit sei das „kein Thema“. Im Parlament müsste erst ein Neuwahltermin und Verfassungsgesetz gegen Wahlzuckerl beschlossen werden.

Es gibt übrigens noch ein anderes einstiges türkis-blaues Projekt gegen das sich Bierlein einst ausgesprochen hat: die Sicherungshaft. Die Verfassung kenne keine Präventivhaft. „Und das ist gut so“, sagte sie. Da Türkis-Blau diese nicht auf den Weg brachte, wird das auch so bleiben.

