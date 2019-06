ÖVP-Vizechef: "In der Politik wird immer viel gemunkelt"

Das „Ibiza-Video“ war der Auslöser für das Zerbrechen der türkis-blauen Koalition im Bund. In Oberösterreich hält Landeshauptmann Thomas Stelzer indes an der Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ fest - und sieht dieses Vorgehen durch die gerade geschlagene Europawahl gerechtfertigt. Man habe „sehr ernste“ Gespräche mit dem Koalitionspartner geführt, auch personelle Entscheidungen getroffen. Daher glaube er, „dass wir bei unserer Bevölkerung mit dieser Entscheidung, stabil weiter zu regieren, richtig liegen“. Immerhin: Aus der EU-Wahl sei die Volkspartei „klar gestärkt“ worden.

Weniger deutlich gab sich der ÖVP-Vizechef am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“ sodann bei der Frage, ob er die Freiheitlichen auf Bundesebene noch für regierungsfähig halte. Die Ausrufung von vorgezogenen Neuwahlen sei jedenfalls richtig gewesen, meinte Stelzer. Koalitionen könnten aber erst danach ausgelotet werden. Er wolle dem Wählerwillen nicht vorgreifen: Erst sollte die Bevölkerung „die Gewichte verteilen“, danach werde geschaut, „wer kann miteinander eine Regierung, die auch Perspektiven hat, bilden“.

Ob bei einer etwaigen Fortsetzung von Türkis-Blau auch der umstrittene und letztlich entlassene Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wieder mit an Bord sein könnte? Stelzer dazu: „Ich möchte ungern vor einer Wahl irgendwelche Bedingungen an irgendwen formulieren, aber es ist ja auch bekannt, dass wir insgesamt in der ÖVP die Meinung vertreten haben, dass in der Führung des Innenressorts mit der Person des Herbert Kickl jetzt keine Meter und schon gar kein Staat zu machen ist.“

Einen Appell richtete der Oberösterreicher dann noch an die Abgeordneten im Parlament: Das Land werde aktuell von einer Übergangsregierung geleitet, daher plädiere er auch dafür, die Zeit bis zur Bildung einer neuen Regierung als Übergangszeit zu sehen. Bis dahin sollten die Parteien darauf achten, dass es „möglichst viel Gemeinsamkeit gibt und nicht bei einzelnen Themen begonnen wird, sich wieder aneinander zu reiben“. Stichwort: Raichverbot oder Zwölfstundentag.

