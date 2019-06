Wahltermin: Das letzte Wort hat das Parlament

Wer sich den Termin für die Nationalratswahl im Kalender eintragen möchte, muss sich noch etwas gedulden: Das genaue Datum steht noch nicht fest. Es gibt auch unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die ÖVP plädieren für einen frühen Termin, auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat Sympathien dafür durchklingen lassen. SPÖ und FPÖ treten allerdings für ein späteres Datum, nämlich den 29. September ein.

Und nun? Wer setzt sich durch, wenn es hart auf hart kommt?

SPÖ und FPÖ könnten gemeinsam im Parlament das letzte Wort haben: Denn zunächst wird der Neuwahlantrag im Verfassungsausschuss behandelt, wie man im Parlament erklärt. Der Ausschuss tagt das nächste Mal am 11. Juni. Theoretisch wäre eine Abstimmung also am nächsten Dienstag möglich. Die Tagesordnung steht allerdings noch nicht fest.

Dann stimmen die Abgeordneten im Nationalratsplenum ab, das würde sich bei den Sitzungen am 12. oder 13. Juni anbieten. Eine einfache Mehrheit reicht, SPÖ und FPÖ verfügen darüber. Allerdings wird dann nur die Neuwahl beschlossen – und kein Termin. Die Parteien können nur in der Begründung für die Neuwahl ein Wunschdatum eintragen. Den konkreten Termin bestimmt die Bundesregierung mittels einer Verordnung. Diese muss im Einvernehmen mit dem Parlament erlassen werden: Der Hauptausschuss stimmt darüber ab. Eine einfache Mehrheit (die Rot und Blau haben) reicht auch hier.



