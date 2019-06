SPÖ sucht den Ausweg aus der Krise

Wien. Über das Wie meint die SPÖ-Spitze mittlerweile Bescheid zu wissen, nicht aber über das Wer. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, so die Vermutung in der Löwelstraße, soll angesichts alarmierender Umfragedaten zum freiwilligen Rücktritt gedrängt werden. Zumal es die Wähler verwirren könnte, wenn sich die SPÖ nach zwei einstimmigen Beschlüssen für Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin (einmal im Präsidium, einmal im Vorstand) binnen kürzester Zeit doch umentscheiden würde. Aber welche Kreise in der SPÖ hinter dem vermuteten Komplott gegen die Parteichefin stecken, darüber wurde am Donnerstag gerätselt.

Und geredet. Am Nachmittag traf sich das Führungspersonal der Partei zu einer Krisensitzung, der zweiten innerhalb von 24 Stunden. Das Programm deckte sich mit jenem vom Mittwoch: Vorbereitung der Nationalratswahl. Gekommen waren neben Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda auch Spitzengewerkschafter und die Landesparteichefs.

Vor der Sitzung schien fast alles möglich, nur nicht, dass man weitermacht wie bisher. Entweder die Partei gibt nach den öffentlichen Debatten der vergangenen Tage ein neuerliches Bekenntnis zu Rendi-Wagner ab, verbunden allerdings mit neuen thematischen Schwerpunkten. Oder aber es kommt zu einem Wechsel an der Parteispitze, wie schon im Jahr 2008, als Werner Faymann dem damaligen Parteivorsitzenden Alfred Gusenbauer als Spitzenkandidat für die Nationalratswahl vorgesetzt wurde. In den vergangenen Tagen haben Gerüchte die Runde gemacht, der Medienmanager Gerhard Zeiler könnte Rendi-Wagner ersetzen. Doch Zeiler bestritt, dass jemand aus der SPÖ bei ihm vorgefühlt hätte. Wiewohl er über das Angebot nachdenken würde, sollten die SPÖ-Gremien offiziell anfragen.

Die Lage in der einstigen Kanzlerpartei ist ernst, nicht erst seit der verlorenen EU-Wahl. In aktuellen Umfragen zur Nationalratswahl liegt die SPÖ nur noch bei knapp über 20 Prozent, weit abgeschlagen hinter der ÖVP und zum Teil auch hinter der FPÖ. Das Ende der türkis-blauen Regierung hat den Sozialdemokraten nicht nur nicht genützt, sondern offenbar geschadet.

Änderungen im Team?

In einer internen Mail an die SPÖ-Funktionäre hat Drozda die Ablösegerüchte um Rendi-Wagner als „haltlose“, von politischen Gegner gestreute Spekulationen zurückgewiesen. Das Zeiler-Gerücht entbehre jeglicher Grundlage.

Vielleicht kommt es daher auch nur zu Änderungen im Wahlkampfteam. Drozda selbst wurde intern zuletzt scharf kritisiert. Mutmaßungen, wonach dem Bundesgeschäftsführer eine Person mit Wahlkampferfahrung zur Seite gestellt werden könnte, machten die Runde in der SPÖ. Die erfahrenste wäre Doris Bures, allerdings ist nicht davon auszugehen, dass sie sich dafür als Zweite Nationalratspräsidentin zurückzieht.

Drozdas Vorgänger, der Steirer Max Lercher, wird es jedenfalls auch nicht sein. Er sei beschäftigt genug als Spitzenkandidat im Wahlkreis Obersteiermark und als Geschäftsführer von Leykam. Mehr gehe sich nicht aus, sagte Lercher am Donnerstag der Austria Presse Agentur. Der Partei gab Lercher den Ratschlag, sich nun auf Inhalte zu fokussieren. „Es interessiert keinen Wähler, was wir hier gerade über die Medien diskutieren.“ Pamela Rendi-Wagner sei die gewählte Parteivorsitzende, für sie habe man sich bewusst entschieden.

Ein – konzertiert wirkendes – Plädoyer für die Parteichefin hielten am Donnerstag auch Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek, die oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer und einmal mehr der Niederösterreicher Franz Schnabl. Kärntens Landeshauptmann, Peter Kaiser, sagte nur so viel: „Wir halten uns an die einstimmig gefassten Beschlüsse des Bundesparteivorstands.“ Auch der Vorarlberger Martin Staudinger wollte sich nicht in die Personaldebatte einmischen. Allerdings äußerte er einen Verdacht über die Urheber: Das Ganze sei offenbar ein Versuch „anderer Bundesländervorsitzender“, medial vorzukommen. Namen nannte er nicht.

