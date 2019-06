Ausgeraucht

Wien. Tagelang hat sich die ÖVP geziert: Man werde einem Rauchverbot in der Gastronomie nur dann zustimmen, wenn zuvor ein Verfassungsgesetz beschlossen werde, demzufolge das Parlament bis zur Wahl keine Gesetze mit finanziellen Auswirkungen beschließen dürfe, so die Linie der Volkspartei. Diese Junktimierung wurde aufgegeben, die ÖVP ist nun auf jeden Fall für das Rauchverbot, das sie selbst vor einem Jahr gemeinsam mit der FPÖ aufgehoben hat. Zuvor will man aber noch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs abwarten.

