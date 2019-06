Warum neuerdings jede Partei die (Um-)Welt retten möchte

Subtil war es nicht, aber effektiv: „Hände weg vom Sackerl-Verbot!“ rief die „Kronen Zeitung“ am Samstag auf ihrer Titelseite. Ihre Forderung: Die ÖVP, die in der Regierung für das Aus der Einweg-Plastiktragetaschen eingetreten war, sollte sich auch nach dem Koalitionsbruch dafür einsetzen. Nun eben im Parlament. Und der Adressat dieser Botschaft reagierte schnell: Ex-Umweltministerin und ÖVP-Abgeordnete Elisabeth Köstinger kündigte noch in dieser Woche im Nationalrat einen neuen Anlauf für das Plastiksackerlverbot an.

