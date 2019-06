Wien. Es gibt Themen, die gelten in Österreich als Tabu. Ganz vorn liegt dabei neben der Neutralität oder der Atomenergie die Wasserprivatisierung. Gerade in Wahlkampfzeiten treten Politiker gern als Beschützer des Wassers auf. Doch warum ist das so? Und was würde die von der SPÖ gewünschte Verfassungsänderung bringen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft