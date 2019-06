Tritt Philippa Strache bei Nationalratswahlen an?

Die Ehefrau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache könnte bei der Nationalratswahl im Herbst auf Platz zwei der Wiener Landesliste kandidieren, berichtet der „Kurier“ in seiner Freitag-Ausgabe. Die Wiener FPÖ hat das bislang nicht bestätigt. Am Nachmittag tagt jedenfalls der Landesparteivorstand, danach will die FPÖ über die Ergebnisse der Sitzung informieren. Philippa Strache könnte hinter FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch und vor Justizsprecher Harald Stefan kandidieren - als Ersatz für den jetzigen FPÖ-Tierschutzsprecher, Nationalratsabgeordneten Josef Riemer. Er dürfte aus Altersgründen nicht mehr kandidieren.

Szenario gilt als durchaus möglich

Dieses Szenario gilt innerhalb der Partei als nicht unwahrscheinlich. Strache, der laut dem designierten FPÖ-Parteichef Norbert Hofer spätestens am Montag eine "persönliche Erklärung" darüber abgeben wird, wie er mit dem ihm zustehenden EU-Mandat umgehen wird, könnte dann auf den Gang ins EU-Parlament verzichten. Im Gegenzug könnte seine Frau in den Nationalrat einziehen - womit auch das Familieneinkommen gesichert wäre, so die Spekulationen. Auch ein Stillhalten Straches bis zur Nationalratswahl wäre dann möglich. Später wäre eventuell auch ein Antreten des Ex-Parteichefs als Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl nicht ganz ausgeschlossen.

Ermittlungen gegen Strache beginnen

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Ibiza-Causa Ermittlungen gegen drei FPÖ-Politiker aufnimmt. Gegen Ex-Klubobmann Johann Gudenus, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den Nationalratsabgeordneten Markus Tschank besteht der Verdacht der Untreue in unterschiedlichen Konstellationen. >> Mehr dazu

