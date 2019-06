Brigitte Bierlein: "War überrascht über Vielzahl an Anträgen"

Urgestein, Gewerkschafter und ein Anwalt für das Volk

Der Nationalrat beschloss am Donnerstag, Werner Amon, Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz in die Volksanwaltschaft zu entsenden. Doch wer sind die drei, die künftig Missstände in der Verwaltung prüfen und Bürgern bei Problemen mit der Verwaltung helfen sollen?