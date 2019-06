Immer Ärger mit dem Ex

Wien. „Frei nach Fußballlegende Toni Pfeffer: Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer“, meinte Christian Kern dieser Tage zur kommenden Nationalratswahl. Worauf die amtierende SPÖ-Chefin, Pamela Rendi-Wagner, auch wenig nette Worte an ihren Vorgänger adressierte. Das Verhältnis zwischen Parteichef und Ex, es ist in vielen Parteien recht angespannt. Doch warum ist das so, und wie geht man als Parteichef mit verbalen Angriffen von Vorgängern um?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft