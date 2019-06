BVT-Causa: Ermittlungen gegen Ex-Kabinettschef Kloibmüller eingestellt

Während der parlamentarische Untersuchungsausschuss - der Neuwahl geschuldet - sich nicht mehr mit der Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz- und Terrorismusbekämpfung (BVT) beschäftigt, gibt es auf anderer Front Neuigkeiten: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen gegen Michael Kloibmüller, früher mächtiger Kabinettschef der ÖVP-Innenminister und späterer Präsidialchef im Innenressort, eingestellt.

Die WKStA hatte ihre Ermittlungen gegen Kloibmüller im Zuge der BVT-Affäre aufgenommen, in der es Anschuldigungen gegen verschiedene Beamte des Innenressorts gegeben hatte. In dem anonymen Konvolut mit Vorwürfen gegen das BVT war von Geldflüssen an Kloibmüller die Rede gewesen; der Ex-Kabinettschef hatte dies stets dementiert.

Schreiben für deutschen Privatspion als Ursprung

Im noch offenem Faktum, in dem zuletzt gegen Kloibmüller ermittelt wurde, ging es konkret um den Vorwurf von Kickback-Zahlungen des selbsternannten deutschen Geheimagenten Werner Mauss. Mauss war in Deutschland ein spektakulärer Prozess gemacht worden, im Zuge dessen ein Schreiben Kloibmüllers aufgetaucht war, in dem er Mauss' Dienste lobte.

Der Staatsanwaltschaft Bochum zufolge war das Schreiben Kloibmüllers schließlich nicht weiter Gegenstand des deutschen Verfahrens gewesen: Dubiose Geldflüsse seitens Österreich an Mauss seien nicht nachgewiesen worden - ergo kein Thema im Prozess gewesen, hatte es geheißen. Die Justiz hatte also keinen Grund gesehen, einzuschreiten. Auch aus dem österreichischen Innenministerium hatte es damals geheißen, dass Mauss seine Dienste zwar immer wieder angeboten hatte - Geld sei dafür aber nie bezahlt worden.

Die WKStA teilte nun mit, dass in dem Themenkomplex der Kickback-Zahlungen im Zusammenhang mit Mauss „kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung“ bestehe. Kloibmüller ließ über seinen Anwalt, Richard Soyer, ausrichten, er sei „dankbar, dass es zu einer zügigen Erledigung gekommen“ sei - „und damit die unbegründeten Vorwürfe vom Anschuldigungen sind“.

Gegen Kloibmüller war von der WKStA in der Causa BVT auch in zwei anderen Themenkomplexen ermittelt worden, hier ließen die Korruptionsermittler die Vorwürfe im Jänner fallen. Kloibmüller war im Zusammenhang mit dem Telekom-Verfahren Untreue vorgeworfen worden. Außerdem hatte es geheißen, er solle unzulässig Einfluss auf ein Vergabeverfahren genommen haben. Hier wurden in beiden Fällen die Ermittlungen eingestellt.

Reihe von Ermittlungen eingestellt

Die Justiz beschäftigt sich seit dem Sommer 2017 mit verschiedensten Anschuldigungen gegen BVT- und Innenministeriumsbeamte. Von den ursprünglichen Vorwürfen blieb allerdings kaum etwas übrig: Kloibmüller reiht sich nun ein in die Liste jener Männer, gegen die im Komplex BVT nicht mehr ermittelt wird. In den Fällen von BVT-Chef Peter Gridling, seinem früherer Vize Wolfgang Z. und einem BVT-IT-Mitarbeiter wurden die Vorwürfe etwa allesamt fallen gelassen. Gegen zwei weitere Beamte wird noch ermittelt.

Das Ergebnis der Ermittlungen der WKStA fällt bislang in der Causa BVT eher bescheiden aus. Die Razzia beim Verfassungsschutz, die die Causa im Februar 2018 schlagartig ins Licht der Öffentlichkeit rückte, wurde vom Oberlandesgericht Wien für großteils unzulässig erklärt.

Kloibmüller, der ein Jahrzehnt lang Kabinettschef war, ist seit dem Frühjahr 2018 nicht mehr im Innenministerium tätig. Er arbeitet nun für den niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds.

