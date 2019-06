ÖVP beklagt gefälschte E-Mails zur Ibiza-Affäre

Wegen eines „relativ ernsten Anlasses“, wie Altbundeskanzler Sebastian Kurz sagte, lud die ÖVP am Montagvormittag in ihre Parteizentrale zur Pressekonferenz: Von einem „Fälschungsskandal“ war die Rede.

Tatsächlich erzählten Kurz und der Generalsekretär der ÖVP, Karl Nehammer, von E-Mails, die sie vor wenigen Tagen von einem österreichischen Medium zugespielt bekommen hätten. Die E-Mails sollten einen Gesprächsverlauf zwischen Kurz und seinem Parteikollegen Gernot Blümel darstellen, der die ÖVP in Verbindung mit dem „Ibiza-Video“ bringen sollte. Datiert waren die Schreiben mit 2018.

„Gut gemachte Fälschung“

Die E-Mails seien eine „Fälschung, aber eine gut gemachte Fälschung“, sagte Kurz, der sich über die „kriminelle Energie“ erstaunt zeigte. In der Politik sei man es gewohnt, meinte er, dass „Gerüchte über einen verbreitet werden, dass man mit Verleumdungen in Kontakt kommt“, doch bei den gefälschten Schreiben handle es sich um eine „neue Dimension“. Man sei „relativ schockiert“ gewesen in der Parteizentrale, sagte der ÖVP-Chef. In den E-Mails sehe er einen Versuch, die ÖVP „massiv zu diffamieren und unter anderem die ÖVP in die Ibiza-Enthüllungen hineinzuziehen“.

Nachdem man von dem - nicht näher genannten - Medium Screenshots der E-Mails erhalten habe, habe man hauseigene IT-Experten mit einer Überprüfung beauftragt, gleichzeitig hätten Mitarbeiter der „Deloitte Forensic“ Spuren ausgelesen. Diese Forensiker hätten von dem Medium auch die „technischen Daten“ zu den E-Mails erhalten, erklärten die ÖVP-Politiker auf Nachfrage.

Sachverhaltsdarstellung eingebracht

So habe man herausgefunden, dass der Wochentag des Datums falsch angegeben gewesen sei, zudem sei die angegebene E-Mailadresse Kurz' nur noch für den Empfang von E-Mails verwendet worden - seit 2009 habe man keine E-Mails mehr darüber versenden können, sagte Nehammer. Zudem hätten die Experten nachgewiesen, dass die E-Mails in der Pacific Standard Time erstellt worden seien - „wir in Europa haben bekanntlich eine andere“. Auch die IP-Adresse sei nicht die der ÖVP gewesen, sondern von „Hosteurope.de“.

Kurz und Nehammer wollten nicht darüber spekulieren, woher die E-Mails gekommen seien: „Wir müssen das klären“, sagte Nehammer, „Faktum ist: Es ist passiert.“ Eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft habe man jedenfalls schon eingebracht. Von dem Medium hätte man nur die Screenshots erhalten - die Originale habe man nicht. Das Medium habe der ÖVP gegenüber angegeben, dass es sich um eine „Vielzahl“ von E-Mails handle. Man wisse also ebenso wenig, wie viele E-Mails es genau gebe - oder wer die E-Mails noch zu Gesicht bekommen habe.

