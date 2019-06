Über den politischen Klimawandel

Christian Kern war der Erste, der gespürt hat, dass sich gerade ein neues Thema auftut. Im August 2018 reiste der damalige SPÖ-Vorsitzende auf einem Bobo-Fahrrad zu den Parteisitzungen am Heldenplatz an. „Mein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Kern.

Am nächsten Tag schlug er einen „massiven Ausbau erneuerbarer Energien“ vor, woraus nicht nur die Medien schlossen, dass es die SPÖ nun endgültig auf die Wähler der Grünen abgesehen hat. Intern behagte das nicht allen. Hans Peter Doskozil, damals Finanzlandesrat im Burgenland, warnte Kern vor einer „links-grünen Fundi-Politik“.

