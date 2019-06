Neue Wirtschaftsministerin will "nichts liegen lassen"

In der Zeit der Übergangsregierung will das Wirtschaftsministerium noch das eine oder andere auf den Weg bringen. "Wir wollen nichts liegen lassen", betonte die neue Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Elisabeth Udolf-Strobl, am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz in der Wirtschaftskammer Österreich.

"Wir werden mit dem Thema Digitalisierung weiterarbeiten", so Udolf-Strobl. Und auch "Verordnungen für Lehrlinge haben wir noch fertig zu machen", stellte sie fest. "Das sind die beiden wichtigsten Themenblöcke, die ich hier nennen möchte."

(APA)