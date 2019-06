Weniger Frauen, weniger Geld: Darf man das?

Wien. Wenn eine Fraktion im Parlament nicht über mindestens 40 Prozent Frauenanteil verfügt, soll sie weniger Klubförderung erhalten. So sieht es ein Vorschlag der ÖVP vor. Doch steht diese Idee im Widerspruch zum Gedanken, dass die Wähler frei entscheiden können sollen, wer sie vertritt. Auch das freie Mandat wäre vielleicht nicht mehr ganz so frei, wenn eine Fraktion einen männlichen Abgeordneten zum Verzicht auffordert, damit eine Frau nachrückt und die Fraktion ihr Geld in voller Höhe erhält. Darf man also eine Klubförderung überhaupt an eine Frauenquote knüpfen?

