Anrechnung der Karenzzeit: 24 statt zehn Monate?

Wien. Geht ein Elternteil (meistens ist es die Mutter) länger in Karenz, kann das negative Konsequenzen auf das Berufsleben und die Versicherungszeiten haben. Denn gesetzlich geregelt ist nur, dass zehn Monate der Karenzzeit angerechnet werden. Besserstellungen gibt es nur in einigen Kollektivverträgen. SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek will daher die volle Anrechnung der Karenz im Umfang von 24 Monaten beschließen lassen. Und zwar nach jedem Kind. In Sparten wie dem Handel würden derzeit 24 Monate angerechnet werden, aber über das ganze Berufsleben (für alle Kinder).

Ein Fristsetzungsantrag wurde im Juni von sämtlichen Parteien außer der ÖVP abgesegnet. Das bedeutet, dass am kommenden Dienstag im Nationalrat darüber abgestimmt wird. Ob der Antrag eine Mehrheit findet, steht noch nicht fest. Heinisch-Hosek erhofft sich Verbesserungen für 1,3 Millionen Menschen. Dass es für das Geld kein Gegenfinanzierungsmodell gibt, sei zweitrangig. „Das müssen wir uns jetzt leisten.“ Die Änderungen hätten immerhin positive Auswirkungen auf Gehaltssprünge, Ansprüche auf die sechste Urlaubswoche, Kündigungsfristen und Entgeltfortzahlungen bei Krankenständen.

Außerdem will die SPÖ auch über eine Frauenquote im Parlament verhandeln. Die ÖVP wünscht sich eine Kürzung der Klubfinanzierung für jene Fraktionen, die im Nationalrat und im Bundesrat (gemeinsam) eine 40-prozentige Frauenquote unterschreiten. Die SPÖ will hingegen einen Bonus: Wer die Quote einhält, soll eine höhere Förderung erhalten. Am Mittwoch wird das Thema im Parlament behandelt. (ib)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.06.2019)