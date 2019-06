Durchschnittlich lange Ferien

Wien. Diskutiert wird über die Sommerferien häufig. Neun Wochen Pause seien zu lang. Das würden die organisatorischen Probleme bei der Betreuung der Kinder und der Wissensverlust der Schüler, der jährlich nach den Ferien festzustellen ist, zeigen. So sehen das die Kritiker. Davon gibt es viele. Doch politisch wird die Feriendauer lieber nicht angetastet. Auch die vorangegangene türkis-blaue Regierung, die Herbstferien einführte, hat die Sommerferien nicht gekürzt. Doch haben Österreichs Schüler tatsächlich mehr Ferien als andere?

Nein. Die Sommerferien dauern in Österreich im europäischen Vergleich mit neun Wochen durchschnittlich lang. Das zeigen die Zahlen der Bildungsdatenbank Eurydice aus dem Jahr 2018/19. Es gibt höchst unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern. Die längsten Sommerferien dürfen die Schüler in Bulgarien genießen. Hier schließt die Schule für 15 Wochen. Zumindest für Volksschüler. Ältere Schüler haben „nur“ elf bis 13 Wochen frei.

Auch in Albanien, Lettland, Portugal und der Türkei sind die Sommerferien mit 13 Wochen lang. In Italien haben die Schüler zwischen zwölf und 13 Wochen Sommerferien.

Weniger viel Freizeit in den heißen Sommermonaten haben die Deutschen. Dort sind die Schulen im Sommer meist nur sechs Wochen zu. In der Schweiz variiert die Ferienlänge von Kanton zu Kanton – und zwar zwischen fünf und elf Wochen.

Schulstart am 2. bzw. 9. September

Bei der Feriendauer liegt Österreich zwar im Durchschnitt. Der Urlaub beginnt für Schüler und Lehrer im europäischen Vergleich aber relativ spät. In manchen Ländern endet der Unterricht bereits schon mit Ende Mai, in den meisten anderen mit Mitte Juni. In Österreich sind seit gestern, Freitag, die Schulen in Wien, Niederösterreich und im Burgenland geschlossen. Am 5. Juli folgen Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg und die Steiermark.

Schulbeginn ist in Ostösterreich damit wieder am 2. September. Eine Woche später, am 9. September, starten die übrigen Bundesländer. (j. n.)

