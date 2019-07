Hofburg-Wahl: Prozess gegen Wahlleiter in Tirol

Nach den Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidentenstichwahl im Mai 2016 haben sich am Montag am Landesgericht Innsbruck der Wahlleiter der Bezirkswahlbehörde Innsbruck-Land und sein Stellvertreter wegen Amtsmissbrauchs verantworten müssen. Sie sollen bereits am Wahlsonntag in Abwesenheit der übrigen Wahlbeisitzer die Briefwahlkarten "geschlitzt" - also geöffnet - haben.

Die beiden Angeklagten bekannten sich zu Prozessbeginn nicht schuldig. "Man hat mich bei der konstituierenden Sitzung der Bezirkswahlbehörde zu Vorarbeiten ermächtigt", sagte der Wahlleiter vor Gericht. Er zählte das Schlitzen bzw. Öffnen der Wahlkarten noch zu ebendiesen Vorbereitungsmaßnahmen. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter habe er noch am Sonntag die Wahlkarten geöffnet, die darin befindlichen Wahlkuverts jedoch verschlossen in Behältnisse gegeben. Ansonsten hätten sie sich aufgrund der hohen Anzahl an Wahlkarten nicht an die zeitlichen Vorgaben halten können. Ausgezählt wurden die Stimmzettel, wie vorgesehen, dann erst am Montag nach der Wahl.

Geht das „Schlitzen“ zu weit?

Für den öffentlichen Ankläger zählte das Schlitzen der Wahlkuverts aber nicht mehr zu den Vorbereitungsmaßnahmen, die laut Gesetz bereits am Sonntag durchgeführt werden dürfen. "Beide Angeklagte wussten, dass sie mit dem Schlitzen der Wahlkarten bereits das geheime Wahlrecht verletzten", meinte der Oberstaatsanwalt. Auch das Argument der Zeitknappheit ließ er nicht gelten, denn auch andere Wahlbehörden, die nicht bereits am Sonntag die Wahlkarten geöffnet hatten, hätten es geschafft, so der Oberstaatsanwalt.

"Ich habe nie versucht irgendetwas zu vertuschen oder irgendjemanden hinter das Licht zu führen", beteuerte der Wahlleiter. Er sei der Meinung gewesen, dass er zum Schlitzen ermächtigt gewesen wäre. "Ich habe damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt", so der Beamte. "Wir waren der Meinung, dass wir das Schlitzen als Vorbereitungsmaßnahme schon am Sonntag durchführen dürfen", meinte auch der stellvertretende Wahlleiter.

(APA)