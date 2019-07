Was wird aus den türkisen Quereinsteigern?

Das Wahlkampfteam von Sebastian Kurz hatte schon im Sommer 2017 eine gewisse Vorliebe für Spannung und Dramatik. Die Bundesliste für die Nationalratswahl, so wie die anderen Parteien, einfach beschließen und präsentieren? Sicher nicht. Man wollte den langwierigeren, aber öffentlichkeitswirksameren Weg gehen: Jede Woche gab es einen Termin, an einem anderen Ort, mit Sebastian Kurz – und einem seiner neuen Kandidaten. Vorzugsweise jemandem, der noch nicht in der Politik Karriere gemacht hatte, oder zumindest nicht in der ÖVP. Es sollten Quereinsteiger sein. Man wollte immerhin keine klassische Partei mit Bewerbern aus dem eigenen Apparat sein. Sondern eine Bewegung.

