Journalistin Sibylle Hamann tritt für die Grünen an

Die Grünen ziehen mit einer weiteren politischen Quereinsteigerin in die Nationalratswahl am 29. September 2019: Die Journalistin und „Presse“-Kolumnistin Sibylle Hamann wird als Listendritte ins Rennen geschickt - vorausgesetzt, der grüne Bundeskongress stimmt dem auch zu.

Mit dieser Personalentscheidung wolle sich die Partei verbreitern und öffnen, wie Grünen-Chef Werner Kogler bei der Pressekonferenz am Dienstag sagte. Sie selbst, erzählte Hamann, habe seit Kurzem mit dem Gedanken gespielt, sich politisch zu engagieren. „Ist es denn genug, wenn du ein angenehmes Leben hast? Sollst du auch was tun, anstatt nur eine Meinung zu haben?“, habe sie sich gefragt. Genau in dem Moment habe sie den Anruf der Grünen erhalten.

Hamann war bisher als freie Journalistin tätig. Sie schrieb als Kolumnistin für die „Presse“ und den „Falter“. Das wird sie nun nicht mehr weiter tun. Mit Hamann präsentierten die Grünen bereits die zweite Quereinsteigerin. Denn auch auf dem zweiten Listenplatz soll eine solche ins Rennen geschickt werden. Leonore Gewessler, die politischen Geschäftsführerin der Umweltorganisation Global 2000,bewirbt sich beim Bundeskongress um Platz zwei hinter Bundessprecher Werner Kogler.

(j.n.)