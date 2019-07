Hofburg-Wahl: Wahlkarten zu früh ausgezählt - Prozess in Linz

Weil der Bezirkswahlleiter von Freistadt noch am Abend der Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai 2016 und nicht erst Montagfrüh die Briefwahlkarten auszählte, hat sich der 52-Jährige am Dienstag im Landesgericht Linz wegen Amtsmissbrauchs verantworten müssen. Er bekannte sich nicht schuldig, auch wenn er den Sachverhalt nicht leugnete.

Der Oberstaatsanwalt demonstrierte den Schöffen zuerst, wie Briefwahlunterlagen aussehen. So komme der Stimmzettel in ein Kuvert, das verschlossen werde, und dieses wiederum werde in einen Wahlumschlag gesteckt, führte er aus. Damit werde das Recht auf eine "geheime Wahl" gewährleistet. Doch genau dieses sei in Freistadt verletzt worden, da vorzeitig die Kuverts nicht nur aufgeschlitzt, sondern auch die Briefwahlkarten ausgezählt wurden, argumentierte er. Auch die wechselseitige Kontrolle bei der Auszählung durch die Wahlhelfer sei nicht gegeben gewesen, da die erforderlichen fünf Personen nicht anwesend gewesen seien. "Es gibt eine rote Linie, die in Freistadt überschritten wurde", begründete der Oberstaatsanwalt die Anklage wegen Amtsmissbrauchs.

„Erhöhte Gefahr der Manipulation“

Eine wie vom Richter durch dieses Vorgehen in Raum gestellte "erhöhte Gefahr der Manipulation" sah der Verteidiger nicht. Zwar stand auch für ihn der Sachverhalt des vorzeitigen Wahlkarten-Auszählens "außer Streit", allerdings sah er den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs nicht gegeben, da der Bezirkswahlleiter nicht wissentlich unsachgemäß agiert habe und auch der Vorsatz, jemanden in seinen Rechten zu schädigen, nicht bestanden habe.

Vielmehr habe der Bezirkswahlleiter eine Praxis angewandt, die in Freistadt seit Einführung der Briefwahl 2007 üblich sei. So wurde auch zur BP-Stichwahl 2016 wieder von der Bezirkswahlbehörde einstimmig eine Ermächtigung erlassen, schon am Wahlsonntag "Vorarbeiten" zur Auszählung der Wahlkarten zu treffen. Unter dem Begriff Vorarbeiten subsumierte man in Freistadt alles bis zum Feststellen des amtlichen Endergebnisses, erklärte der Angeklagte. Diese Vorgangsweise begründete der Wahlleiter mit dem zeitlichen Druck, schnell ein Ergebnis präsentieren zu müssen. Dass er in seiner Niederschrift jedoch festhielt, erst am Montag unter Beobachtung der erforderlichen fünf anwesenden Beisitzer ausgezählt zu haben, gab der Angeklagte zu.

Außer dem Wahlleiter war auch noch ein Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs angeklagt. Er soll eine Diensteinteilung unterfertigt haben, wonach Hilfskräfte zur Aufarbeitung der Briefwahl bereits für Sonntag eingeteilt wurden. Im Falle eines Schuldspruchs drohen beiden jeweils sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Der Prozess ist bis in die Abendstunden anberaumt.

