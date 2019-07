Von der Redaktion ins Parlament

„Zwischen 700 und 800 Kolumnen" hat Sibylle Hamann laut eigenen Angaben in den vergangenen 14 Jahren für „Die Presse“ verfasst. Nun ist ihre letzte erschienen. Hamann wechselt die Seiten und wird Politikerin. Beim Bundeskongress der Grünen am Samstag bewirbt sie sich für einen aussichtsreichen Platz auf der Kandidatenliste.



Schon länger habe sie über ein politisches Engagement nachgedacht – und dann sei per SMS das Angebot vom oberösterreichischen Landesrat Rudi Anschober gekommen, erzählte die 52-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Grünen-Chef Werner Kogler. Sollte sie es in den Nationalrat schaffen, will sie sich auf jene Themen konzentrieren, über die sie meist geschrieben hat: Integration, Frauenrechte, Bildung.



Sibylle Hamann ist nicht die erste Journalistin, die es in die Politik zieht. Seit Helmut Zilk haben sich die Parteien immer wieder den Bekanntheitsgrad von (prominenten) Journalisten zunutze gemacht.

